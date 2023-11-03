В ходе спецоперации погиб полковник СК России Виктор Передерий

Сотрудник судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ, полковник юстиции Виктор Передерий погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК пояснили, что офицер в апреле 2023 года добровольно подписал контракт с Минобороны РФ и направился служить в зону СВО.

Виктор Передерий начинал службу следователем в органах прокуратуры Новороссийска. Затем он работал в ГСУ СК России по Московской области, а с августа 2017 года - в Московской академии СК.

В марте 2019 года Передерий ушел на пенсию, однако в 2022 году вернулся к работе в качестве сотрудника СЭЦ СК РФ.