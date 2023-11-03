В Совбезе Украины признали сложную ситуацию на фронте
На фронте сложилась весьма сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.
«Имеем довольно сложную ситуацию», — признал Данилов.
Он согласился со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который ранее говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик.
По словам Данилова, он неоднократно заявлял на заседании ставки, что для победы в военном конфликте с Россией нужны новые подходы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что слова Залужного о тупике вызваны провалом украинского контрнаступления. Он отметил, что сейчас по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает российскому.