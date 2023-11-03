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В Совбезе Украины признали сложную ситуацию на фронте

На фронте сложилась весьма сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

В Совбезе Украины признали сложную ситуацию на фронте
© РИА Новости

«Имеем довольно сложную ситуацию», — признал Данилов.

Он согласился со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который ранее говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик.

Главком ВСУ Залужный: конфликт на Украине зашел в тупик

По словам Данилова, он неоднократно заявлял на заседании ставки, что для победы в военном конфликте с Россией нужны новые подходы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что слова Залужного о тупике вызваны провалом украинского контрнаступления. Он отметил, что сейчас по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает российскому.

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