В Совбезе Украины признали сложную ситуацию на фронте

На фронте сложилась весьма сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Имеем довольно сложную ситуацию», — признал Данилов.

Он согласился со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который ранее говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик.

По словам Данилова, он неоднократно заявлял на заседании ставки, что для победы в военном конфликте с Россией нужны новые подходы.