Путин оценил роль бойцов с Кавказа в зоне СВО

Военнослужащие и добровольцы из регионов Кавказа демонстрируют высокую эффективность и героизм в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Он подчеркнул, что выходцы с Кавказа также занимают высшие командные должности.

Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа — их много и воюют они отлично, героически. Более того, выходцы с Кавказа не просто воюют на рядовых должностях, они занимают высшие командные должности в российской армии, — отметил Путин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что в республике завершается формирование нового батальона, который войдет в состав Министерства обороны России. По его словам, он будет носить имя первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура. Для военнослужащих будут оборудованы казармы и столовая на 100 мест.