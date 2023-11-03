Песков прокомментировал данные о передаче российского оружия «Хезболле»

Публикации в западных изданиях, согласно которым ЧВК «Вагнер» якобы передала российское оружие движению «Хезболла» в Сирии, не основаны ни на каких фактах. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, 3 ноября проведший брифинг для журналистов.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал статью в американской газете The Wall Street Journal. Речь идет о материале об обмене техникой между ЧВК «Вагнер» и «Хезболлой».

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы (ЧВК «Вагнер». — «Газета.Ru») не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», — подчеркнул Песков.

При этом он указал на наличие экстренных каналов связи по линии военных. В связи с этим, по словам пресс-секретаря Кремля, зарубежные коллеги всегда могут оповестить российских военнослужащих о различных «озабоченностях».

2 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что ливанское движение «Хезболла» могло получить от ЧВК «Вагнер» российское оружие. По данным издания, частная военная компания передала «Хезболле» систему ПВО SA-22.

Данная техника предназначена для перехвата самолетов при помощи зенитных ракет и пушек. Согласно кодификации НАТО, SA-22 означает самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».