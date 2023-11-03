WSJ: российский дрон «Ланцет» стал бедствием для ВСУ

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали настоящим бедствием для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их контрнаступления. Беспилотники неоднократно выводили из строя вражескую технику. Своими наблюдениями поделились американские журналисты.

«Одним из бедствий контрнаступления Украины является взрывающийся дрон [„Ланцет“] с характерными Х-образными крыльями. БПЛА врезается в цели на скорости более 100 миль в час», — уточнили журналисты в материале для газеты The Wall Street Journal.

Они также напомнили, что США ввели персональные санкции в отношении разработчика беспилотника «Ланцет» и его семьи.