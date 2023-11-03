Минобороны РФ сделало ряд заявлений по ситуации в зоне СВО

Российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). RT на русском

В Минобороны рассказали, что российские ВКС и средства ПВО сбили за прошедшую неделю десять самолётов и один вертолёт украинских военных. Lenta.ru

Кроме того, за прошедшую неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен. Парламентская газета

Потери Украины на Краснолиманском направлении за неделю составили более 920 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий. Газета.Ru