Минобороны РФ сделало ряд заявлений по ситуации в зоне СВО

Российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). RT на русском
В Минобороны рассказали, что российские ВКС и средства ПВО сбили за прошедшую неделю десять самолётов и один вертолёт украинских военных. Lenta.ru
Кроме того, за прошедшую неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен. Парламентская газета
Потери Украины на Краснолиманском направлении за неделю составили более 920 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий. Газета.Ru
Отмечается, что на Херсонском направлении российские военные сорвали попытки подразделений ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. ТАСС