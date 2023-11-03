Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

"На донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 1 340 военнослужащих, 7 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и 4 боевые машины РСЗО", - сказали в ведомстве.