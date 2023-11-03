Канадские летчики заявили об опасных инцидентах с китайскими истребителями

Китайский истребитель запустил сигнальные ракеты рядом с канадским военным вертолетом над международными водами Южно-Китайского моря. Об этом рассказал телеканалу CNN пилот канадских ВМС майор Роб Миллен.

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По его словам, такое поведение китайских летчиков могло привести к падению вертолета.

«Риск для вертолета в этом случае заключается в том, что ракеты попадают в лопасти несущего винта или в двигатели, поэтому это поведение было классифицировано как небезопасное и непрофессиональное», — пояснил офицер Роб Миллен, находящийся на борту фрегата «Оттава» канадских ВМС, с которого вылетел вертолет.

Он отметил, что инцидент с вертолетом произошел 29 октября и стал вторым за день опасным контактом с пилотами армии Китая.

В тот же день он пилотировал вертолет, когда китайские J-11 перехватили его, подойдя на максимально близкое расстояние. При этом майор Роб Миллен подчеркнул, что он летел над водой и не имел никаких враждебных намерений.

«Когда самолет-перехватчик подходил все ближе и ближе, на определенном этапе это стало небезопасным», — пояснил он.

Миллер отметил, что в итоге его вертолет попал в турбулентность от китайских самолетов, и он завершил эту встречу, спустившись на «очень неудобную для быстрых истребителей» высоту.