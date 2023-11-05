$93.04-0.1499.01+0.01

Российские военные не дали ВСУ эвакуировать подбитый танк Leopard

Бойцы группировки войск ВС России «Юг» сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой, сообщает со ссылкой на источник в группировке РИА Новости, опубликовавшее видео эпизода боя в ДНР. По его словам, неподвижная боевая машина была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Российские бойцы сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
© Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Противник попытался вытащить с передовой танк, который подожгли бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул бронетехнику, затем к ней направились украинские военные на технике.

Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в боекомплект, но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден, — рассказал собеседник агентства.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал видео, на котором бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота подбивают танки Вооруженных сил Украины. По данным канала, кадры сняты на северном фланге Артемовска в ДНР. Минобороны РФ пока не комментировало эту ситуацию.