Российские бойцы сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой

Бойцы группировки войск ВС России «Юг» сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой, сообщает со ссылкой на источник в группировке РИА Новости, опубликовавшее видео эпизода боя в ДНР. По его словам, неподвижная боевая машина была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

© Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Противник попытался вытащить с передовой танк, который подожгли бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул бронетехнику, затем к ней направились украинские военные на технике.

Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в боекомплект, но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден, — рассказал собеседник агентства.