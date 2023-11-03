СК опубликовал список государств-поставщиков оружия Украине

Следственный комитет установил 14 государств, которые с мая 2023 года поставили Украине различные вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В их числе оказались США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия и Чехия. Они поставили Киеву тяжелую технику, управляемые ракеты различных видов, артиллерийские установки, беспилотники и иное вооружение.

СК также предъявил заочные обвинения еще 47 иностранным гражданам, которые приняли участие в боевых действиях — среди них есть граждане Дании, Грузии и Израиля. Всего ведомство предъявило обвинения 465 иностранцам из 39 государств, которые участвовали в боях на стороне Украины.