Cолдат ХАМАС сумел заложить бомбу в танке ЦАХАЛ «Меркава»

Журналист издания The War Zone Говард Альтман представил видеоматериалы и описал действия боевика военного крыла палестинской организации ХАМАС, который во время столкновений с израильской армией ЦАХАЛ, смог установить взрывное устройство на израильский бронетранспортер, а затем произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), сообщает Центральная Служба Новостей.

Боевик совершил быстрый и рискованный рывок продолжительностью в девять секунд к танку и поместил на его поверхность самодельную бомбу, сконструированную из боеприпаса РПГ, при этом целясь в хвостовую часть башни машины.