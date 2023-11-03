Cолдат ХАМАС сумел заложить бомбу в танке ЦАХАЛ «Меркава»

War Zone: солдат ХАМАС сумел заложить бомбу в танке ЦАХАЛ «Меркава»
Журналист издания The War Zone Говард Альтман представил видеоматериалы и описал действия боевика военного крыла палестинской организации ХАМАС, который во время столкновений с израильской армией ЦАХАЛ, смог установить взрывное устройство на израильский бронетранспортер, а затем произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), сообщает Центральная Служба Новостей.
Боевик совершил быстрый и рискованный рывок продолжительностью в девять секунд к танку и поместил на его поверхность самодельную бомбу, сконструированную из боеприпаса РПГ, при этом целясь в хвостовую часть башни машины.
Комментируя показанные сцены, Говард Альтман отметил, что боевик ХАМАС явно показал уязвимость израильских танков. Он выразил мнение, что тяжелые бронированные транспортные средства не должны использоваться без сопровождения пехоты, которая бы обеспечивала защиту танку.