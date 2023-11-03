Группировка «Днепр» уничтожила две лодки и скопление ВСУ

Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили на херсонском направлении артиллерию, две лодки и скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

Как сообщил источник ТАСС, на херсонском направлении уничтожены 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Инженерное, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Тягинка, две лодки противника в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе: 12 погибших и скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, потери ВСУ в живой силе: 20 погибших.

Источник добавил, что в островной зоне в районе населенного пункта Токаревка силы России уничтожили 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, на каховском направлении – позицию украинских войск.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Днепряны, Каховка, Корсунка, Новая Каховка, Обрывка и Раденск, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии.