ХАМАС заявил о готовности к "полному компромиссу" для обмена пленными

ХАМАС заявил о готовности пойти на "полный компромисс" для обмена пленными
Палестинское движение ХАМАС готово пойти на "полный компромисс" для обмена пленными с Израилем. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель движения.
"Мы готовы к полному компромиссу ... чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле", - сказал он.
При этом, как отмечает NBC News, официальный Тель-Авив "вряд ли согласится" на подобную иницативу.
Ранее глава политбюро движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявлял, что группировка готова к "немедленному" обмену пленными с Израилем. Речь идет об освобождении "всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на всех заключенных, удерживаемых палестинским сопротивлением".
Напомним, новый виток обострения палестино-израильского конфликта произошел 7 октября. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В качестве ответной меры ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи", направленной на подавление действий ХАМАС.