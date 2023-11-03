Силы РФ захватили опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского

Российские силы в результате контратаки заняли несколько опорных пунктов украинской армии к западу от населенного пункта Старомайорское на времевском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По времевскому направлению есть успехи: были атаки противника в районе Старомайорского, наши контратаковали западнее этого населенного пункта, выбили боевиков ВСУ с занятых ими ранее позиций, захватили технику и документы. Несколько опорников взяли с документами, которые противник даже не успел уничтожить", - сказал Рогов.

По его словам, за последнее время ситуации на этом направлении изменилась - подразделения ВСУ "не просто отбиваются, а оставляют свои позиции".