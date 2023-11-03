В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира батальона ХАМАС

"Истребители ЦАХАЛа, действуя на основании точных разведданных, убили командира батальона "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула, который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛа в секторе Газа", - говорится в сообщении. ТАСС