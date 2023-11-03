В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира батальона ХАМАС

Командир батальона ХАМАС «Сабра Телль Аль-Хава» Мустафа Далул был ликвидирован ударом истребителей в секторе Газа. Lenta.ru
"Истребители ЦАХАЛа, действуя на основании точных разведданных, убили командира батальона "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула, который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛа в секторе Газа", - говорится в сообщении. ТАСС
Отмечается, что израильские военные уничтожили и других бойцов ХАМАС. В ходе обысков в районе Бейт-Хануна они обнаружили оружие, разведывательные материалы, средства связи членов палестинской группировки. News.ru