В ЦАХАЛ заявили о ликвидации десяти командиров ХАМАСА с начала войны

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил в пятницу вечером, что военные продолжают свои усилия по уничтожению полевых командиров ХАМАСа.

"Мы преследуем и ликвидируем полевых командиров ХАМАСа", - заявил Хагари на пресс-конференции.

По его словам, с начала войны ЦАХАЛ убил 10 командиров бригад и батальонов ХАМАСа и лиц с аналогичными званиями в результате авиаударов, и все они, сказал Хагари, "являются теми, кто планировал ужасную резню 7 октября.

"Цель состоит в том, чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников", - сказал Хагари.

Он добавил, что военные по-прежнему сосредоточены на секторе Газа, несмотря на напряженность на севере из-за повторяющихся нападений ливанской "Хезболлы", сообщает Times of Israel.

Тем временем, в распространенном незадолго до пресс-конференции Хагари сообщении ЦАХАЛа, было сказано, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по машине скорой помощи на севере сектора Газа, которая, "как было установлено, использовалась ячейкой ХАМАСа недалеко от зоны боевых действий".