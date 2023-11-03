Армия обороны Израиля вошла в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение сектора Газа и зашла на территорию анклава, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Его слова приводит The Hill.

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По его словам, после окончания операции по окружению Газы авиация и флот помогают наземным израильским силам наносить удары по военной инфраструктуре ХАМАС.

«Наши силы уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты одерживают верх», — цитирует издание начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.