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КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США из-за сотрудничества с Южной Кореей (РК). Об этом пишет Radio Free Asia.

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США
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Уточняется, что Северная Корея раскритиковала сотрудничество Вашингтона и Сеула в области безопасности. Спектр ядерной угрозы со стороны США, будь то стратегическая или тактическая, не изменит реакцию вооруженных сил КНДР, заявило в пятницу официальное Центральное корейское информационное агентство (KCNA).

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«Вооруженные силы КНДР готовы к выполнению конституционного мандата по защите национального суверенитета, территориальной целостности, прав и интересов народа. Перед лицом любых предполагаемых военных провокаций позиция Северной Кореи ясна: дать немедленный, громкий и решительный отпор действиям этих военных маньяков», — добавило KCNA.

Ранее КНДР пригрозила США превентивным ударом по бомбардировщику в Южной Корее. В частности, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) указало на отправку в Южную Корею бомбардировщика США В-52 и истребителя F-22 Raptor.

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