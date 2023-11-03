КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США из-за сотрудничества с Южной Кореей (РК). Об этом пишет Radio Free Asia.

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Уточняется, что Северная Корея раскритиковала сотрудничество Вашингтона и Сеула в области безопасности. Спектр ядерной угрозы со стороны США, будь то стратегическая или тактическая, не изменит реакцию вооруженных сил КНДР, заявило в пятницу официальное Центральное корейское информационное агентство (KCNA).

«Вооруженные силы КНДР готовы к выполнению конституционного мандата по защите национального суверенитета, территориальной целостности, прав и интересов народа. Перед лицом любых предполагаемых военных провокаций позиция Северной Кореи ясна: дать немедленный, громкий и решительный отпор действиям этих военных маньяков», — добавило KCNA.