СМИ: ХАМАС убеждает близких заложников, что Израиль отказался обменять их
Палестинское движение ХАМАС убеждает семьи удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, что правительство Израиля отказалось от обмена пленных израильтян на палестинских заключенных. Об этом заявил израильский портал Yedioth Ahronoth.
В публикации отмечается, что ХАМАС связывается с родственниками заложников, пользуясь мобильными телефонами плененных.
Напомним, что 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале операции в секторе Газа.
28 октября лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово обменять всех палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах, на всех захваченных заложников. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 30 октября рассказывал, что всего в Газе удерживают не менее 240 заложников.