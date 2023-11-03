СМИ: ХАМАС убеждает близких заложников, что Израиль отказался обменять их

Палестинское движение ХАМАС убеждает семьи удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, что правительство Израиля отказалось от обмена пленных израильтян на палестинских заключенных. Об этом заявил израильский портал Yedioth Ahronoth.

В публикации отмечается, что ХАМАС связывается с родственниками заложников, пользуясь мобильными телефонами плененных.

Напомним, что 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале операции в секторе Газа.