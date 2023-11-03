США использовали беспилотники в Газе для поиска заложников

США применяют разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поиска удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, поиски заложников с применением американских БПЛА продолжаются по меньшей мере неделю. В администрации США, по данным Reuters, полагают, что 10 американских граждан, числящихся пропавшими без вести после проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, могут быть в числе более чем 200 заложников, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения.