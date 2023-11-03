Мобилизация: последние новости на сегодня 3 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Работодателям компенсируют затраты на рабочие места для участников СВО

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Правительству РФ поручено проработать вопрос поддержки работодателей в вопросе компенсации затрат на рабочие места для участников специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Уточняется, что государственную поддержку получат работодатели, которые обеспечат новые рабочие места для инвалидов и ветеранов специальной военной операции. При этом работодатель должен будет закрепить свои обязательства на долгосрочной основе.

Доклад поручено представить до 1 апреля 2024 года.

Тульская область оплатит детям погибших бойцов СВО второе среднее образование

Детям погибших участников специальной военной операции оплатят получение второго среднего образования. Соответствующий законопроект подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, средства на эти цели будут выделяться из регионального бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Закон поддержит граждан, у которых до достижения ими возраста 23 лет погибли или умерли в ходе участия в СВО один из родителей либо оба родителя», — говорится в сообщении. При этом неважно, служил ли родитель по контракту, пошел на фронт добровольцем или был призван в рамках частичной мобилизации.

Детям таких родителей предоставляется право получить второе среднее образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дважды пройти обучение по основным программам профессионального обучения.

Союз ветеранов СВО начал готовить школьников и резервистов по военным дисциплинам

Занятия по основным военным дисциплинам со школьниками и мобилизационным ресурсом начал проводить Союз ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель объединения Олег Панчурин, передает ТАСС.

Он указал, что проект в данный момент реализуется исключительно в Крыму, но затем его география будет расширена по всей стране.