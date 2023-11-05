ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ливана

"Некоторое время назад был осуществлен запуск противотанковых ракет в направлении населенного пункта Метула в северной части Израиля . Сообщения о пострадавших не поступали", - заявили в ЦАХАЛ.

Также несколько запусков противотанковых ракет были зафиксированы вечером в субботу, 4 ноября. Ракеты не упали на территории Израиля. В ответ на атаки, ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движение "Хезболла" .

До этого шиитская партия "Хезболла" выпустила по Израилю мощную ракету, которую раньше не использовали. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в ответ на обстрел из Ливана истребители ЦАХАЛ в течение последнего часа наносили удары по объектам "Хезболлы". Кроме того, удары производились танковыми и артиллерийскими снарядами.