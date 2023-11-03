Спецоперация на Украине 3 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 ноября 2023 года.

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР, применив 149 боеприпасов. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Как говорится в сообщении, в результате обстрелов четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Также сообщается о повреждении 13 домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ на Днепре

Российский боец с позывным «Мечта» погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военный обучался на оператора, передает ТАСС.

Понятие First Person View используют для устройств, которые в качестве виртуальной реальности могут передавать окружающую обстановку оператору. Боец работал с аппаратами именно такого типа. С июля он уничтожил на Днепре 19 лодок и около 100 солдат противника.

До своей гибели «Мечта» работал почти двое суток без перерыва, выполняя задачи даже при сильных обстрелах. Вместе с ним погиб военный с позывным «Свят».

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе и поселке Затока Одесской области. Об этом пишет «Думская» в Telegram-канал, передает РИА Новости.