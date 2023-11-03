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Спецоперация на Украине 3 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 ноября 2023 года.

Спецоперация на Украине 3 ноября: последние новости на сегодня
© ТАСС

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР, применив 149 боеприпасов. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Как говорится в сообщении, в результате обстрелов четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Также сообщается о повреждении 13 домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ на Днепре

Российский боец с позывным «Мечта» погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военный обучался на оператора, передает ТАСС.

Понятие First Person View используют для устройств, которые в качестве виртуальной реальности могут передавать окружающую обстановку оператору. Боец работал с аппаратами именно такого типа. С июля он уничтожил на Днепре 19 лодок и около 100 солдат противника.

До своей гибели «Мечта» работал почти двое суток без перерыва, выполняя задачи даже при сильных обстрелах. Вместе с ним погиб военный с позывным «Свят».

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе и поселке Затока Одесской области. Об этом пишет «Думская» в Telegram-канал, передает РИА Новости.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

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