СМИ: Израиль активно закупает вооружение для боев на нескольких фронтах

Израиль начал подготовку к боевым действиям сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

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Согласно данным портала, израильская армия активно закупает бомбы, ракеты, беспилотных летательных аппаратов и других единиц военной техники. На данный момент скупка вооружений обошлась Израилю почти в $1,5 млрд. Оружие закупают как у местных оборонно-промышленных комплексов Израиля, так и у иностранных государств.