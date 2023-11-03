Более 620 человек покинут сектор Газа в пятницу

Более 600 человек, включая лиц с двойным гражданством, по уточненным данным, смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, следует из списка, опубликованного администрацией КПП «Рафах» в социальных сетях.

«Согласно списку из 621 человека, среди эвакуируемых в пятницу, есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство. Список разделен на обладателей паспортов США <…>, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики», — говорится в документе, который находится в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что людей с российским гражданством нет в опубликованном перечне.

После обострения конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС 7 октября многих граждан взяли в плен и держат их в секторе Газа. Недавно стало известно, что представители группировки предоставили список иностранцев, которые будут отпущены. Также сообщалось, что в списки записались порядка тысячи россиян, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока этот вопрос не удается решить.