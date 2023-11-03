МЧС России направило два самолета с гуманитарной помощью для сектора Газа

Пресс-служба МЧС России сообщила, что два самолета Ил-76 были направлены с 28 тоннами гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Это было сделано в соответствии с указанием президента РФ, пишет ТАСС.

Гуманитарный груз включает лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал. Он будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят помощь мирному населению сектора Газа. Ранее МЧС России доставило для сектора Газа 27 тонн продуктов питания.