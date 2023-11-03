Раскрыты потери лучших танков ВСУ

Четверть немецких танков Leopard 2, поставленных в помощь Украине Берлином, удалось уничтожить Вооруженным силам России. Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, пишет «Лента.ру».

Он указал, что только на этой неделе войска Украины потеряли под Авдеевкой «редкого и ценного» танк Leopard 2A6. Он считает, эта неудача стала лишь продолжением серии громких потерь немецких танков Leopard 2.

«За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122», — подчеркнул автор публикации.

Ранее издание Forbes в отдельном материале указало, что Россия уничтожает лучшие танки на Украине ускоренными темпами. По из данным, армия Украины успела потерять как минимум пятую часть танков Leopard 2, которые отправили ей страны Запада. При этом большая часть бронированной техники подорвалась на минах или была уничтожена беспилотными аппаратами. Другая часть танков была поражена противотанковыми ракетами.