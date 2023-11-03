Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман рассказал, что боец ХАМАС «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава» в ходе столкновения в районе Газы Зайтун.

Отмечается, что боец выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины и установил на неё самодельное взрывное устройство.

«Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство... на корпус танка рядом с задней частью его башни», — сказал обозреватель.

По данным издания, после этого боец бросился к укрытию и выстрелил из гранатомёта.

Ранее боевое крыло ХАМАС заявило об ответном обстреле Тель-Авива.