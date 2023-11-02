$93.17-0.1199.00+0.56

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В украинском Харькове вечером 2 ноября прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
© РИА Новости

Подробности инцидента не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Также сигнал прозвучал в Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автомобиль с активистами Центра помощи «Единой России», передает «Радиоточка НСН».