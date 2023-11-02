Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В украинском Харькове вечером 2 ноября прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».
Подробности инцидента не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Также сигнал прозвучал в Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.
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