$93.17-0.1199.00+0.56

В ЦАХАЛ исключили прекращение огня

Вопрос о прекращении огня, приостановке боевых действий между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС, в настоящее время «вообще не обсуждается», рассказал на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Об этом пишет «Российская газета».

В ЦАХАЛ ответили на вопрос о прекращении огня
© globallookpress.com

Хагари отметил, что поддерживаемые Ираном группировки осуществили ряд нападений на Израиль. Он предположил, что ливанское движение «Хезболла» и йеменские хуситы попытались тем самым отвлечь ЦАХАЛ от Газы.

Армия Израиля объявила о полном окружении Газы

По его словам, эти попытки оказались безуспешными. ЦАХАЛ, несмотря на все старания бойцов группировок, сосредоточилась на ХАМАС, констатировал пресс-секретарь.

Ранее Хагари сообщил, что израильские военные готовы действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности страны.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости