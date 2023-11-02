В ЦАХАЛ ответили на вопрос о прекращении огня

Вопрос о прекращении огня, приостановке боевых действий между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС, в настоящее время «вообще не обсуждается», рассказал на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Об этом пишет «Российская газета».

Хагари отметил, что поддерживаемые Ираном группировки осуществили ряд нападений на Израиль. Он предположил, что ливанское движение «Хезболла» и йеменские хуситы попытались тем самым отвлечь ЦАХАЛ от Газы.

По его словам, эти попытки оказались безуспешными. ЦАХАЛ, несмотря на все старания бойцов группировок, сосредоточилась на ХАМАС, констатировал пресс-секретарь.