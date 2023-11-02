$93.17-0.1199.00+0.56

Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ может разрушить все подземные туннели ХАМАС

У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть несколько уникальных способов, которыми можно решить проблему подземных туннелей палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Ряд из них включает полное уничтожение конструкций, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант газете Jerusalem Post.

В Израиле заявили об уникальной возможности разрушить все туннели ХАМАС в Газе
© Газета.Ru

«У ЦАХАЛ есть возможности добраться до всех подземных туннелей и разрушить их», — заявил журналистам глава израильского минобороны.

По его словам, в настоящий момент Армия обороны Израиля ведет тяжелые бои внутри сектора Газа, однако ЦАХАЛ обладает «явным преимуществом».

Армия Израиля объявила о полном окружении Газы

Сообщалось, что войска еврейского государства сумели окружить город Газа со всех сторон. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, потенциальное прекращение огня в текущее время не обсуждается.

Как заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, военные добиваются в секторе определенных успехов.

Ранее движение ХАМАС выпустило заявление о намерениях США в Газе.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости