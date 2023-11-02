Американская разведка оценила готовность Ирана вступить в конфликт с Израилем

Американская разведка считает, что Иран готовится ответить на военные действия Израиля в секторе Газа, при этом не вступая в полномасштабный конфликт с еврейским государством или США . Об этом сообщил телеканал CNN.

Чиновник, знакомый с отчетами разведки США, отметил, что Иран понимает возможные разрушительные последствия в случае прямого столкновения с Израилем или Соединенными Штатами. По его словам, на фоне обострения ситуации в секторе Газа США разместили в регионе значительное количество своих военных, а израильские солдаты приготовились в случае необходимости нанести удары на всех направлениях, что позволило Тегерану объявить о действиях по защите палестинцев, не допустив полномасштабного военного конфликта.