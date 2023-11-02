Армия Израиля объявила о полном окружении Газы

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил о полном окружении Газы, который является крупнейшим населённым пунктом в зоне конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», — заявил он во время вечернего брифинга.

При этом ранее Хагари докладывал о продолжающимся наступлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и расширении боевых действий в районе сектора Газа. По его словам, силы ЦАХАЛ успешно уничтожили оборонительные линии ХАМАС на севере региона, а также занимались «обеспечением безопасности центральных районов сектора».