WSJ: ЧВК "Вагнер" может предоставить "Хезболле" средства ПВО

США обладает разведданными о том, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" может предоставить систему противовоздушной обороны (ПВО) ливанскому шиитскому движению "Хезболла". Такая информация появилась на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление американских официальных лиц.