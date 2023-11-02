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Власти Севастополя назвали причину громких звуков в центре города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил в своем Telegram-канале, почему в центре города слышны оглушительные звуки.

Власти Севастополя назвали причину громких звуков в центре города
© РИА Новости

"В районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО", - написал градоначальник.

Согласно его информации, в Севастополе сейчас проходят учения противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).

"В городе все спокойно", - утверждает глава города.

Накануне утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Спустя несколько часов ее отменили.

До этого Развожаев сообщал, что российские военные уничтожают воздушные цели над различными зонами Крымского полуострова. Местных жителей об этом своевременно предупредили и попросили оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

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