Власти Севастополя назвали причину громких звуков в центре города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил в своем Telegram-канале, почему в центре города слышны оглушительные звуки.

"В районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО", - написал градоначальник.

Согласно его информации, в Севастополе сейчас проходят учения противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).

"В городе все спокойно", - утверждает глава города.

Накануне утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Спустя несколько часов ее отменили.