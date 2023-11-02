На Украине обвинили США в недостаточных поставках вооружения для победы

США недостаточно предоставляют вооружения Украине для победы над Россией . С таким обвинением в адрес Вашингтона выступил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, цитирует РИА Новости .

«Нам не дают оружие, чтобы мы не победили. Нам дают возможность не проиграть, но не победить», — сказал он.

По его словам, западные партнеры Киева выделяют финансирование для поддержания стабильности Украины в экономической и финансовой сферах. Однако Запад специально направляет только часть необходимой украинской армии военной техники для подогрева конфликта, добавил Раимов.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что все подготовленные солдаты войск республики были уничтожены или ранены, а резервов нет. По его мнению, для Киева хороших новостей с фронта быть не может.