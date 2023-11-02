Названо необходимое для разминирования Украины время

На полное разминирование Украины и ликвидацию минного загрязнения понадобится 757 лет. Об этом со ссылкой на аналитиков GLOBSEC пишет издание Time.

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В материале издания сказано, что аналитики оценивают перспективы работ по разминированию как «устрашающие с точки зрения объема работ, которые надо провести».

Издание со ссылкой на Министерство экономики Украины уточняет, что по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 человека погибли на минах и более 830 были ранены.