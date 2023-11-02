ВСУ пытались устроить взрыв на Курской АЭС в помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины пытались на Курской АЭС устроить взрыв в помощью беспилотника, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 2 ноября около полудня на территории атомной электростанции в городе Курчатове обнаружили упавший БПЛА самолетного типа.

Как стало известно каналу, беспилотник нес на себе взрывчатку, экспертам предстоит выяснить, какую именно. Взрывное устройство не сдетонировало, разрушений нет, пишут журналисты. Отмечается, что обломки дрона обнаружили сотрудники при патрулировании территории.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ наносят удары по Курской АЭС, чтобы устроить техногенную катастрофу на территории России. По его словам, Киев рассчитывает использовать этот фактор для завершения боевых действий на собственных условиях, потому украинские военные и пытаются реализовать это по несколько раз в месяц.