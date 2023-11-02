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Германия отправила Украине 25 танков Leopard 1A5

Германия отправила Украине ещё 25 танков Leopard 1A5. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на заявление немецкого правительства.

Германия отправила Украине 25 танков Leopard 1A5
© Википедия

Помимо танков, в поставку также вошли надводные и разведывательные БПЛА, противовоздушные радары, 30 комплектов зимней одежды и 12 бронетранспортёров. При этом ранее Украина уже получила от Германии 115 танков Leopard 1A5 и 20 надводных беспилотников.

Ранее появилась информация о том, что с начала СВО Германия потратила на военную помощь Украине 4,2 миллиарда евро.

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