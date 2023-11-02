Германия отправила Украине 25 танков Leopard 1A5

Германия отправила Украине ещё 25 танков Leopard 1A5. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на заявление немецкого правительства.

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Помимо танков, в поставку также вошли надводные и разведывательные БПЛА, противовоздушные радары, 30 комплектов зимней одежды и 12 бронетранспортёров. При этом ранее Украина уже получила от Германии 115 танков Leopard 1A5 и 20 надводных беспилотников.