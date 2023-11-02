В США заявили о проблемах в обороне ВСУ

«Русские начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад на одном из направлений. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там», — отметил Риттер.