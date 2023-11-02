Украина могла приобрести швейцарское оружие в обход запрета

Согласно информации агрегатора торговых данных Import Genius, Украина могла оплатить две поставки швейцарских боеприпасов, что является нарушением запрета Швейцарии на отправку оружия как Украине, так и России. Об этом сообщает Defense One.

На данный момент агрегатор обнаружил две украинские закупки боеприпасов из Швейцарии — 14 июля украинский производитель бронетехники и снарядов «Украинская Броня» получила более 600 000 винтовочных патронов разных калибров. Согласно записям, эти боеприпасы были произведены швейцарской компанией SwissP Defense, а поставлены польским импортером оборонной продукции UMO. Вторая поставка включала в себя 50 бронетранспортеров M113B AIFV. Эта поставка была разбита на несколько партий, при этом все они шли из Бельгии.

Источник подчёркивает, что эти поставки нарушают запрет Швейцарии на поставки швейцарского вооружения России и Украине, вокруг которого возникло несколько споров в Европе — например, ранее из-за этого запрета Германия не могла отправить Киеву 35-мм боеприпасы для зенитных орудий «Гепард». Отмечается, что на данный момент представители Швейцарии никак не прокомментировали эту информацию.