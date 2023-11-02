США намерены противодействовать военному сотрудничеству России и КНДР
США планируют предпринять шаги, направленные на противодействие военно-техническому сотрудничеству России и КНДР, заявил 2 ноября помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в ходе брифинга.
Дипломат также заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
«Это то, за чем мы пристально наблюдаем с нашими партнерами в регионе и по всему миру, и, как я уже сказал, мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — цитирует ТАСС Критенбринка.
Как писала «Парламентская газета», в середине октября глава МИД России Сергей Лавров совершил поездку в КНДР, приуроченную к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений. В ходе встречи с северокорейским коллегой глава дипломатического ведомства обсудил реализацию договоренностей, достигнутых между лидерами России и КНДР в 2019 и 2023 годах.