В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ
Оператор дронов с позывным Мечта, уничтоживший с июля по октябрь 19 лодок на Днепре, другую технику, а также около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб, выполняя боевую задачу. ТАСС
У себя в подразделении Мечта выполнял задачи по разведке и по прикрытию сослуживцев. Он, в частности, «накрывал» миномётные расчёты противника и останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр. RT на русском
Погибший военный был награжден медалью "За отвагу". По данным предприятия, сейчас готовятся документы на присвоение Мечте посмертно звания Героя России. Российская газета
Рамблер: главные новости