В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ

Оператор дронов с позывным Мечта, уничтоживший с июля по октябрь 19 лодок на Днепре, другую технику, а также около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб, выполняя боевую задачу. ТАСС

У себя в подразделении Мечта выполнял задачи по разведке и по прикрытию сослуживцев. Он, в частности, «накрывал» миномётные расчёты противника и останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр. RT на русском