Применяемые израильской армией в секторе Газа снаряды с белым фосфором — это средство для уничтожения всего живого, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отмечает, что фосфор горит пока не выгорит даже без доступа кислорода. Его нельзя залить водой или засыпать землей. При этом температура его горения настолько высока, что плавит не только кости человека, на даже металл.

Если белый фосфор попал на кожу, то вы его ничем не смоете, он будет гореть до тех пор, пока не выгорит полностью. Это оружие не для ведения непосредственно боевых действий, это даже не боеприпас, а средство уничтожения всего живого, — объясняет эксперт.

По его словам, белый фосфор оставляет страшные ожоги, которые практически не заживают, не лечатся. После него остаются рубцы, которые не исправит никакая хирургия. Вместе с этим при горении он выделяет газ, который отравляет все живое, в том числе растения и почву.

Оружие массового уничтожения в миниатюре, уничтожающее все белковые существа. Поэтому его запретили, — говорит Матвийчук.