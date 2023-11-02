В Минобороны заявили о перехвате девяти украинских дронов в Энергодаре

В Минобороны РФ 2 ноября заявили о перехвате девяти украинских беспилотников в районе Энергодара. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Дроны коптерного типа были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны заявили, что украинские силы «продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на Запорожской АЭС. Военные считают, что ВСУ пытались сорвать ротацию сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции.

Очередная, тринадцатая ротация экспертов МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС 2 ноября. В задачи сотрудников МАГАТЭ входит наблюдение и оценка состояния станции и ее безопасности.