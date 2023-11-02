Стало известно о наличии адресов старших офицеров у напавших на Израиль членов ХАМАС

Среди предметов, обнаруженных на телах боевиков, убитых во время нападения ХАМАСА 7 октября, были данные и адреса старших офицеров ЦАХАЛА, которые живут в приграничных общинах. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13.

Согласно источнику телеканала, в одном случае нападавшие прибыли в дом офицера, но ему удалось отразить атаку. У членов ХАМАС, которые захватили армейские базы, с собой были карты помещений, и они планировали взять в заложники израильских старших офицеров.

Около 1400 человек были убиты в результате нападений на населенные пункты и базы на юге Израиля, большинство из которых были гражданскими лицами, и более 240 были взяты в заложники в Газе. Израильские военные заявили, что их наземное наступление на севере сектора Газа продвигается, а линии обороны ХАМАСа "рушатся". Тем временем неоднократные израильские удары по густонаселенному лагерю беженцев Джамалия вызвали широкое осуждение и новый гнев по поводу целесообразности расширения военной операции.