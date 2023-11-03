МО России: ВС РФ поразили в ДНР пункт управления дронами и склад с боеприпасами

Артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила на Донецком направлении пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки ВС России "Юг" Вадима Астафьева.

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"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой народной республики", - сказал он.

Также отмечается, что российские войска поразили пункт управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Серебрянки. В ходе контрбатарейной борьбы на этом же участке удалось ликвидировать две 155-мм установки Krab, гаубицу M-777 и 152-мм гаубицу Д-20. 1 ноября Министерство обороны РФ заявляло, что российская группировка "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении поразила живую силу и технику украинских военных, потери в рядах ВСУ составили почти 250 человек.