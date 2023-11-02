Энергодар атакован дронами-камикадзе ВСУ
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара на фоне ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, была организована системная атака, дроны били по городу один за одним.
«Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом», — пояснил Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что «массированный налет дронов-камикадзе осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ».
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ трижды пытались захватить станцию, но усилия оказались тщетными: российская армия отразила все атаки. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что Владимир Зеленский лично пообещал ему не атаковать Запорожскую АЭС.
Крупнейшая в Европе АЭС перешла под контроль российских военных в 2022 году. При этом в Киеве обвиняли Россию в желании подорвать атомную электростанцию и дестабилизировать обстановку, потому что Москва «не заинтересована в безопасности на Украине».