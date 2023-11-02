Энергодар атакован дронами-камикадзе ВСУ

По его словам, была организована системная атака, дроны били по городу один за одним.

«Предварительно, к сожалению, есть попадание в жилой дом», — пояснил Рогов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что «массированный налет дронов-камикадзе осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ».

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ трижды пытались захватить станцию, но усилия оказались тщетными: российская армия отразила все атаки. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что Владимир Зеленский лично пообещал ему не атаковать Запорожскую АЭС.