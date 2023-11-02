МО России показало видео поражения Leopard на Запорожском направлении
Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка Leopard немецкого производства на Запорожском направлении фронта спецоперации.
Ведомство уточнило, что боевая машина украинской армии была выведена из строя операторами FPV–дронов.
Танк противника уничтожен точным ударом во время попытки атаки позиций российских подразделений.
31 октября Минобороны России заявило об уничтожении двух танков Leopard на Купянском направлении.
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