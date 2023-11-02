Экс-разведчик США: Украина может потерять еще пять областей

Еще пять областей Украины могут перейти под контроль России, пишет в своей статье для Consortium News экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Lenta.ru
"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", — пишет Риттер. News.ru
В качестве примера эксперт привел ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где российская армия стремится создать еще один полукотел. Риттер отметил, что ВСУ будут вынуждены отступить или ввести подразделения, от которых уже ничего не осталось. Таким образом, армия РФ сможет открыть новый участок фронта для своих наступательных операций. Российская газета