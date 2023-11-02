Экс-разведчик США: Украина может потерять еще пять областей

Еще пять областей Украины могут перейти под контроль России, пишет в своей статье для Consortium News экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Lenta.ru

"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", — пишет Риттер. News.ru